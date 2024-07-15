Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'un mukavelesini uzatmadı.

Siyah-beyazlılar, resmi X hesabından tecrübeli golcüye veda paylaşımı yaptı.

Yapılan paylaşımda, "Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun'la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun'a Kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.