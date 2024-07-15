Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'un mukavelesini uzatmadı.
Siyah-beyazlılar, resmi X hesabından tecrübeli golcüye veda paylaşımı yaptı.
Yapılan paylaşımda, "Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun'la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun'a Kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Cenk Tosun'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun'la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun'a… pic.twitter.com/HoPj8ualRc— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 15, 2024