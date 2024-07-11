Son dakika spor haberi: Beşiktaş gelecek sezonda Aboubakar'ın yerine forvet transferi yapmak istiyor. Bunun için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı Ciro Immobile en yakın isim. İtalyan futbolcunun olmaması durumunda Kartal'ın B Planı belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş forvet transferi için arayışlarını sürdürüyor. Kartal'ın, Lazio'nun 34 yaşındaki İtalyan golcüsü Ciro İmmobile ile yıllığı 6 milyon Euro'dan 2 yıllık kontrat konusunda anlaşma sağladığı ve oyuncunun kulüp başkanıyla görüşüp bonservisini almasını beklediği belirtilmişti. Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ın bu transferin gerçekleşmemesi durumunda da B Planını belirlediği ve daha önce de gündemine gelen Dortmund'un Fildişili golcüsü Sebastian Haller için temaslarını hızlandıracağı belirtildi. Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'in yeni sezon planlamasında düşünmediği yıldız futbolcu için Alman ekibinin 8-10 milyon civarında bir bonservis bedeli istediği de gelen haberler arasında. 30 yaşındaki futbolcunun Dortmund ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor.