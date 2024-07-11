Beşıktaş'ın bir süredir kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Arjantinli kanat oyuncusu Angel di Maria'dan Siyah-Beyazlılar'a kötü haber geldi. Arjantin basınından Radio Continental'de yer alan habere göre; Beşiktaş'ın Di Maria'ya sunduğu 2 yıllık sözleşme teklifi, yıldız futbolcu tarafından 2. kez reddedildi. Tecrübeli ismin, Siyah-Beyazlı ekibin kurmayları ile Amerika'da bir araya geldiği ve masada anlaşmanın sağlanamadığı aktarıldı. Fotomaç'ta yer alan haberde 36 yaşındaki kanat oyuncusunun, futbola başladığı kulüp olan Rosario Central'le ön protokol imzaladığı ve ülkesine geri döneceği ileri sürüldü.
Beşiktaş'a Angel Di Maria şoku! Transferde...
Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen Beşiktaş'ta tranfser çalışmaları sürüyor. Bir süredir Arjantinli yıldız Angel Di Maria ile görüşen siyah-beyazlılara transferde kötü haber geldi. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 11.07.2024- 06:40