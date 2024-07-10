Siyah beyazlı takımın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy'u Avrupa'nın birçok kulübü takip ediyor. Fotomaç'ın haberine göre son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, genç futbolcu için devreye girmeye hazırlanıyor. Fulham'ın A Milli Takımımız ile EURO 2024 kadrosunda da yer alan Semih'i çok istediği aktarıldı. Premier Lig temsilcisinin Semih için ciddi bir transfer bütçesi hazırladığı vurgulandı. Beşiktaş'ın ise 20 milyon eurodan aşağı 18 yaşındaki oyuncu elden çıkarmayı düşünmediği kaydedildi. Fulham ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin ilerleyen günlerde hızlanması bekleniyor. Semih Kılıçsoy, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'u takımda tutmak istiyor. 18 yaşındaki yıldızı çok beğenen Hollandalı çalıştırıcı, 2024- 2025 sezonunda Semih'i bırakmayı düşünmüyor. Önceki gün tatilde olmasına rağmen BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde takımı ziyaret eden ve Giovanni Van Bronckhorst ile de görüşen Semih de Beşiktaş formasıyla devam etmeye yakın duruyor.