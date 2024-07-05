Gelecek sezon şampiyonluğun en büyük favorilerinden olmak isteyen Beşiktaş’ta forvet arayışları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar’ın yerine farklı isimlerle görüşmelere devam ediyor. Kartal'ın santrfor transferindeki son adayı ortaya çıktı. | Beşiktaş haberleri

Vincent Aboubakar'ın yerine golcü transferi arayan Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Wolfsburg'un yerine Amoura'yı aldığı Jonas Wind oldu. Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş forvet tranfserini bir an önce bitirmek istiyor. Sebastian Haller'in 9 milyon euroluk maaşı Beşiktaş için sıkıntı yarattı. Siyah- beyazlıların alternatif arayışları da devam ediyor. O alternatifler arasına giren son isim Wolfsburg'tan Jonas Wind oldu. Siyah-beyazlılar Danimarkalı golcü için gaza bastı.

GÜÇLÜ FİZİĞİ VAR

Beşiktaş golcü futbolcu için 7 milyon avroyu gözden çıkardığı iddia edildi. Kopenhag'ın altyapısında yetişen Wind, geçen sezon Wolfsburg forması ile 34 lig maçında 11 gol, 7 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki Danimarkalı golcü güçlü fiziği ile dikkat çekerken, forvet arkası ve sol kanat oyuncusu olarak da görev yapabiliyor. 1,90'luk yıldız oyuncu sağ ayağını iyi kullanıyor. Wind'le özellikle İngiliz kulüplerinin yakından ilgilendiği belirtiliyor.

Danimarkalı golcü güçlü fiziği ile dikkat çekerken forvet arkası ve sol kanat oynayabiliyor. 22 yaşındaki 1,90'luk yıldız sağ ayağını kullanıyor.