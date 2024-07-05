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Beşiktaş'ın Angel Di Maria ısrarı sürüyor! Copa Amerika'dan sonra... Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktörlük görevine Giovanni Van Bronckhorst'u getiren siyah-beyazlılarda yeni sezonun hedefleri belirleniyor. Kanat tranfsferi için bir süredir Angel Di Maria ile ilgilenen Beşiktaş'ta İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Angel Di Maria transferini bitirmeye çalışıyor. İşte Di Maria transferinde son gelişmeler... Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.07.2024- 09:31









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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Salih Uçan'ın sözleşmesini uzatan, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı da kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Di Maria için tüm şartları zorluyor.