Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Fransız bağ bek Valentin Rosier'le yollar ayrıldı.
Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklama ile ayrılığı resmen duyurdu. İşte detaylar...
SİYAH-BEYAZLILARDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:
"Valentin Rosier ile Yollarımız Ayrıldı
Beşiktaş Futbol A.Ş. profesyonel futbolcularımızdan Valentin Rosier ile yollarımızın ayrıldığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Valentin Andre Henri Rosier ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir."