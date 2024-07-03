Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki Di Maria'yı kadrosuna katmak için her yolu deniyor. Kartal'ın, Arjantinli yıldıza sunduğu teklifin detayları belli oldu. İşte o rakam... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Paulista ve Rafa Silva'yı renklerine katan Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Angel Di Maria'yı da kadrosuna dahil edebilmek için yoğun bir çaba harcıyor.

Sabah'ın Arjantin basınından derlediği habere göre yakın çevresi, oyuncunun Rosario Central'e döneceğini söylüyor. Ancak siyah-beyazlıların masada çok ciddi bir maddi gücünün mevcut olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla 36 yaşındaki futbolcunun henüz net karar vermediği ve kafasını kurcalayanın ailesinin tereddütlü bakışı olduğu ifade edildi.

5 MİLYON EURO!

Deneyimli isme opsiyon da içeren 1 yıllık sözleşme ve 5 milyon Euro maaş öneren Beşiktaş cephesi, transferi bitirebilmek için her yolu deniyor. Yıldız sağ kanat oyuncusunun kararını bu hafta vermeye hazırlandığı ve yönetimin de buna göre yol haritasını belirleyeceği öğrenildi.

Arjantin'den Rosario Central'in de kadrosuna katmak istediği 36 yaşındaki Angel Di Maria, geride bıraktığımız sezon Benfica formasıyla 48 maça çıktı ve 17 gol, 15 asistlik performansla oynadı.