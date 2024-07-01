TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Di Maria'ya kavuşuyor! İstanbul'a geleceği tarih belli oldu
Yeni sezonda iddialı olmak isteyen Beşiktaş kadrosuna Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı takviye etti. Angel Di Maria hamlesiyle birlikte dikkatleri üzerine çekmek isteyen siyah-beyazlılar, Arjantinli yıldız ile temaslarını sürdürüyor. Yıldız isimle her konuda anlaşan yönetim, Amerika Kupası’nın bitmesini ve Di Maria'nın bir an evvel İstanbul’a gelmesini istiyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 01.07.2024- 06:40