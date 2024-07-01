EN GEÇ 10 GÜN İÇİNDE BU TRANSFER BİTECEK

Fotomaç'ın derlediği haberde, ikinci Başkan Yücel yaptığı açıklamada, "Di Maria gelirse bedava ve tek yıllık gelecek. Copa America'yı bekliyor. Turnuva sonrası net cevabını iletecek" ifadelerini kullanmıştı. Di Maria'nın Beşiktaş'tan aldığı cazip teklife çok sıcak baktığı ancak henüz kesin bir karar vermediği vurgulandı. Arjantinli yıldızın 14 Temmuz'da sona erecek olan Copa America'nın ardından geleceğiyle ilgili kararını verecek. Yetenekli futbolcu, siyah beyazlıların teklifinden çok etkilendi ve büyük olasılıkla tercihi Beşiktaş olacak. Di Maria'yı ikna etmek için yoğun çaba harcayan siyahbeyazlılar en geç 10 gün içinde bu transferi bitirmeyi hedefliyor.



