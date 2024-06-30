Beşiktaş'tan transfer şov! Hummels ve Di Maria...

Giovanni Van Bronckhorst'u takımın başına getiren Beşiktaş, önce Gabriel Paulista ve Rafa Silva gibi isimlere imza attırdı. Siyah beyazlılar daha sonra ise ilk aşkı Di Maria ile anlaştı. Kartal'da bir başka yıldız Hummels de an meselesi. İşte transferin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Van Bronckhost ile önce teknik patronluk işini bitiren Beşiktaş yönetimi transferde bombaları bir bir patlatıyor. Fotomaç'ın haberine göre, Paulista ile savunmayı, Rafa Silva ile hücum hattını güçlendiren Siyah Beyazlılar, yıldız isim Di Maria ile kanatlara, ünlü stoper Hummels ile de defansa katkı yapmayı planlıyor. Siyah beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel, Benficalı Angel Di Maria ile anlaştıklarını ve Copa America'dan sonra almaya gideceklerini söyledi.

HUMMELS AN MESELESİ

Olağanüstü bir transfer harekatı başlatan Beşiktaş'ın, Haziran ayı itibarıyla Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve bonservisini elinde bulunduran Mats Hummels ile de her konuda anlaşmaya vardı. Alman futbolcuya yıllık 3 milyon Euro artı bonus ödemeleri yapacak. Geçen sezonu büyük hayal kırıklığı ile kapatan siyah beyazlı taraftarlar yıldızları karşılamak için gün sayıyor.

ANLAŞMA TAMAM

Dortmund'un gözden çıkardığı Sebastian Haller Beşiktaş ile anlaşmak üzere. Siyah beyazlılar uzun süredir transfer etmek istediği Haller konusunda somut adımlar atmaya başladı. Kara Kartal'ın kurmayları Fildişi Sahilli futbolcunun temsilcisi ile bir görüşme daha yaptı. Sebastian Haller ile gerçekleştirilen temasların olumlu ilerlediği öğrenildi.