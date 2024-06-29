Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Vardar'dan Cenk Tosun'un transfer sürecine dair dikkat çeken açıklamalar geldi.

İŞTE VARDAR'IN SÖZLERİ:

"CENK TOSUN'UN DURUMU EURO 2024'TEN SONRA BELLİ OLACAK"

Cenk Tosun'a karakter, tecrübe ve yetenek olarak çok fazla bir şey söylememe gerek yok zaten herkes biliyor. Sözleşme konusuna gelirsek... EURO 2024 sonrasında, ondan öncesinde de başkanımız ve hocamızla beraber bir değerlendirme yapılacaktır. Bununla ilgili süreç olumlu veya olumsuz bir noktaya gelecektir. İnşallah bu konu iki taraf için de hayırlı bir noktaya gelir.