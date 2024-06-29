Beşiktaş'tan çifte bomba! Transferleri Friedel bitirecek

Kadrosuna Paulista ve Rafa Silva'yı takviye ederek çıtayı yükselten Beşiktaş, rotayı şimdi de ABD'ye çevirdi. Siyah-Beyazlılar, ses getirecek iki ismi daha renklerine bağlamak için atağa kalktı.

FRIEDEL GÖRÜŞECEK

Takvim'de yer alan habere göre, Siyah-Beyazlılar'da yönetim danışmanı Brad Friedel, ABD'de Toronto'da oynayan kanat forvet Lorenzo Insigne için temasları sıklaştırdı. Friedel'ın, hem 33 yaşındaki İtalyan yıldız hem de Toronto ile masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi. Insigne'nin sözleşmesi 2026'ya kadar sürüyor. 4.5 milyon Euro değerindeki yıldız futbolcu Toronto'da devam eden sezonda 13 maçta 4 gol, 3 asist üretti. Ancak; transfer operasyonu Insigne ile bitmeyecek.

İKİ YILDIZA KANCA

Friedel'ın aynı zamanda sağ kanat, sol kanat ve ihtiyaca göre 10 numara da oynayabilen Federico Bernardeschi'yi de listesine aldığı belirtildi. 30 yaşındaki bir diğer İtalyan yıldızın kontratı da 2026 yılında sona erecek. Lider özelliklere sahip yıldızlardan biri olarak bilinen ve yeni bir maceraya sıcak bakan Bernardeschi, Toronto'da 17 mücadelede şans buldu ve 7 gol, 5 asist üretti. Beşiktaş, her iki futbolcuyu da yeni sezon öncesi renklerine bağlayarak kadro kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.