Beşiktaş, haziran ayı itibariyle sözleşmesi biten Salih Uçan ile 2+1 yıllık yeni kontrat imzalandığını duyurdu.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada "2021-22 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla terleten tecrübeli futbolcumuz Salih Uçan'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Salih Uçan'a yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan imza sonrası konuşan 30 yaşındaki orta saha, "İki tarafa da hayırlı olsun. Çok mutluyum, 3 yıl önce bu camianın bir parçası oldum ve olmaya da devam edeceğim. İnşallah birlikte, bu güzel yeni formamızla birlikte kupalar kazanırız. Beşiktaş çok büyük bir camia, çok büyük bir kulüp. En kötü sezonda bile kupa kazanmayı biliyor. Geçen sezon zor bir süreçten geçtik. Sezonun sonunda bir kupa kazanarak bitirme ihtimalimiz vardı. Taraftarımız çok iyi destek verdi, oyuncu grubu çok iyi kenetlendi ve Beşiktaş camiası adına güzel bir final oldu. Pazartesi günü sezonu açıyoruz. İnşallah galibiyetlerin olduğu, Avrupa'da güzel bir başarı elde ettiğimiz, hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda şampiyon olduğumuz bir sezon olur." dedi.

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