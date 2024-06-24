Son dakika transfer haberi: Beşiktaş, gelecek sezon için golcü arayışını sürdürüyor. Bu kapsamda siyah-beyazlı ekip, Surinamlı futbolcu ile ilgileniyor. Şimdi ise yıldız oyuncu için kulübüne teklif yapıldı. İşte detaylar.. (BJK spor haberi)

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Surinamlı futbolcu Sheraldo Becker için temaslara başladı. Oyuncu tarafıyla yapılan konuşmalarda sorun çıkmadı 29 yaşındaki forvetle kurulan ilk temaslarda önemli mesafe kat edildi. 1.80 boyundaki tecrübeli isim devre arası transfer döneminde 3 milyon euro karşılığında Real Sociedad'ın yolunu tutmuştu.

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Sİyah beyazlıların önümüzdeki günlerde Real Sociedad'a resmi teklifini sunacağı öğrenildi. Bu rakam ise tıpkı Sociedad'ın, Union Berlin'e ödediği gibi 3 milyon euro olacak... İspanyol temsilcisinin ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. Surinamlı futbolcu, forvet haricinde her iki kanatta da görev yapabiliyor.