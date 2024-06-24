Beşiktaş, EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla mücadele eden Salih Özcan'dan vazgeçmiyor. Milli futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alman ekibi Borussia Dortmund ile pazarlık masasına oturdu. Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Salih Özcan ile Almanya'da yüzyüze bir görüşme gerçekleştirecek. Aybaba, 26 yaşındaki milli futbolcuya takımdaki yerinden ve kadro planlamasından bahsedecek. Oynayacağı kulüpte düzenli forma şansı elde etmek isteyen ve Alman ekibinden ayrılmaya sıcak bakan Salih Özcan'ın son kararını EURO 2024'ten sonra vermesi bekleniyor.