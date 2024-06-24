TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Salih Özcan gelişmesi! Samet Aybaba'dan flaş hamle!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş, Salih Özcan'dan vazgeçmiyor. Milli futbolcu için girişimlerini sürdürmeye devam eden siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.06.2024- 15:32