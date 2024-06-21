Fenerbahçe'den ayrılmıştı, Beşiktaş'a teklif edildi! Transferde sürpriz iddia

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları devam ediyor. İlk transferini Gabriel Paulista'yı alarak yapan siyah beyazlılarda flaş bir gelişme daha yaşandı. Fenerbahçe'den sezon sonu itibariyle ayrılan o isim, Kartal'a teklif edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2024- 10:14 Güncelleme Tarihi: 21.06.2024- 10:14