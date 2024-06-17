Beşiktaş'ta kötü geçen sezonun ardından yönetim, önümüzdeki sezon için kolları sıvadı. Siyah-beyazlılar, forvet hattı için sürpriz bir ismi gündemine aldı.Fotomaç'ın haberine göre Kartal, Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Atletico Madrid'de forma giyen Alvaro Morata'yı listesine ekledi. İspanya Milli Takım'ın da kaptanlığı yapan Alvaro Morata'nın ünlü İspanyol temsilcisinden ayrılmasının gündemde olduğu öğrenildi. Kariyerinde Real Madrid, Juventus ve Chelsea gibi Avrupa'nın üst düzey takımlarında forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla menajeri kanalıyla Kartal yönetimi temasa geçti. Futbolcunun kulübüyle iki yıl daha kontratı sürüyor. Öte yandan Morata ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği haberleri basına yansımıştı.
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan sürpriz Alvaro Morata hamlesi! Fenerbahçe istiyordu
Teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş, tamamen transfere odaklanmış durumda. Forvet takviyesi planlayan siyah-beyazlılarda gündeme Fenerbahçe'nin de transfer listesinde olan İspanyol golcü Alvaro Morata geldi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 17.06.2024- 06:40