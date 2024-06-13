Gabriel Paulista İstanbul'da
Bronckhorst F.Bahçeli yıldızı istedi!
💲1 DOLAR NE KADAR?
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları! (12 Haziran)
Aspor Keşfet
Son Dakika
Gabriel Paulista İstanbul'da Gabriel Paulista İstanbul'da 01:12
Gabriel Paulista İstanbul'da Gabriel Paulista İstanbul'da 00:58
Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik 00:44
Bronckhorst F.Bahçeli yıldızı istedi! Bronckhorst F.Bahçeli yıldızı istedi! 00:31
F.Bahçe transferde gözünü kararttı! F.Bahçe transferde gözünü kararttı! 00:23
F.Bahçe yıldızlar karmasını kuruyor! F.Bahçe yıldızlar karmasını kuruyor! 00:13
Daha Eski
G.Saray'dan Ada'ya sağ bek çıkarması! G.Saray'dan Ada'ya sağ bek çıkarması! 00:07
Fırtına'ya gurbetçi yıldız! Aranan kan bulundu Fırtına'ya gurbetçi yıldız! Aranan kan bulundu 23:47
Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik 23:42
Trabzonspor'dan sağ kanat bombası! Trabzonspor'dan sağ kanat bombası! 23:27
Yeni rota Gray Yeni rota Gray 23:18
Beşiktaş'ta yerli atağı! Listede 3 yıldız var Beşiktaş'ta yerli atağı! Listede 3 yıldız var 23:10
SON DAKİKA