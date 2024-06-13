Beşıktaş'ta Muleka ve Aboubakar'ın formsuzluğu, Cenk Tosun'un henüz kontrat uzatmaması ile birlikte Semih'in satılma olasılığı yeni bir takviyeyi kaçınılmaz kılıyor. Bunun için çok sayıda aday var ve görüşmeler sürüyor. Fotomaç'ın haberine göre; siyah beyazlılar, transfer çalışmaları kapsamında daha önce de gündeminde olan ancak o dönem Al-Ettifaq'a gitmeyi kabul eden Demarai Gray'i yeniden listesine ekledi. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 25 maçta 4 gol atıp 4 de asist yaptı ve 1967 dakika sahada kaldı.

YÖNETİM KESENİN AĞZINI AÇTI

Cadbury Athletic'te başlayan futbol kariyerinde Birmingham City alt yapısına transfer olan Demarai Gray, Leicester City, Leverkusen, Everton ve son olarak Al-Ettifaq formaları giydi. Beşiktaş Jamaika asıllı İngiliz futbolcu için 8 milyon euro önerdi. İlk etapta bu teklif kabul edilmedi. Görüşmeler devam ediyor ancak siyah beyazlı kurmayların daha yüksek bir ücrete soğuk baktığı ve çeşitli bonuslar veya sonraki satıştan pay gibi maddeler ekletmeyi düşündüğü öğrenildi.