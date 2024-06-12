SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni transferi Gabriel Paulista İstanbul'a geliyor!
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile anlaşma sağlamıştı. Siyah beyazlıların yeni transferinin İstanbul'a geliş zamanı belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2024- 12:32 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024- 12:40
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Gabriel Paulista'yı gündemine almıştı.
Brezilyalı futbolcuyla anlaşma sağlayan siyah beyazlıların, Gabriel Paulista'yı İstanbul'a getireceği öğrenildi.
33 yaşındaki stoperin bu akşam saat 22.45'te İstanbul'da olacağı kaydedildi.