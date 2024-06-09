Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! İbre o oyuncuya döndü

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazli ekip Atletico Madrid forması giyen Savic'le ilgilenirken, maaşı yüksek bulundu ve ibre o oyuncuya döndü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın savunmaya takviye yapacağı bilinirken gündeme Savic gelmişti.

Fakat Savic'in maaş talebi yüksek bulundu. Bu nedenle siyah-beyazlılar, Atletico Madrid formasını terleten 33 yaşındaki Gabriel Paulista için harekete geçti.

GABRIEL PAULISTA KİMDİR?

Futbola ülkesi Brezilya'nın Taboao Serra takımında başlayan Gabriel ardından Vitoria takımının yolunu tuttu.

Vitoria sonrası futbolcunun Avrupa macerası Villarreal ile başladı.

Villarreal'in ardından tecrübeli stoper, İngiliz devi Arsenal'ın yolunu tuttu.

Arsenal'ın ardından ise sırasıyla Valencia ve Atletico Madrid formalarını terletti.