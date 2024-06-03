Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Fotomaç'ın haberine göre, Kartal'ın Yunan temsilcisi PAOK'un Bulgar futbolcusu Kiril Despodov'u gündemine aldığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın kısa süre içerisinde Yunan ekibi ile 27 yaşındaki kanat oyuncusu için görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında. PAOK formasıyla bu sezon 58 maça çıkan Despodov, söz konusu karşılaşmalarda 17 gol, 15 asiste imza atarak müthiş bir sezonu geride bıraktı. Yıldız futbolcunun PAOK ile olan kontratı ise 2027 yılında sonra erecek.