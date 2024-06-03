Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Siyah-beyazlılar, daha önce de gündemine gelen Federico Bernardeschi için tekrardan girişimde bulundu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş Yönetimi'ne, menajerlerden de oyuncu önerileri geliyor. Fotomaç'ın haberine göre, Kara Kartal'a son olarak iletilen isim, ABD MLS Ligi ekiplerinden Toronto forması giyen Federico Bernardeschi oldu. 29 yaşındaki İtalyan futbolcu, çok yönlü bir oyuncu olmasıyla biliniyor. Hem sol kanat hem de sağ açıkta görev yapabilen Bernardeschi, 10 numarada da başarılı bir şekilde forma giyebiliyor. Beşiktaş Yönetimi, Bernardeschi'nin transferi için Toronto ile görüşmelere başladı. Siyah-beyazlıların, oyuncuyu kiralamak istediği öğrenildi.

Siyah beyazlı yönetimin 29 yaşındaki İtalyan yıldız Federico Bernardeschi'nin menajeriyle görüştüğü bildirildi.