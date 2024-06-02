TRANSFER HABERİ: Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a dudak uçuklatan teklif!

Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy'un talipleri bitmek bilmiyor. Genç futbolcu için bu kez de Stuttgart devreye girdi ve siyah beyazlılara dev bir teklifte bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.06.2024- 06:40