TRANSFER HABERİ: Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a dudak uçuklatan teklif!
Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy'un talipleri bitmek bilmiyor. Genç futbolcu için bu kez de Stuttgart devreye girdi ve siyah beyazlılara dev bir teklifte bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Bu sezon attığı goller ve oynadığı futbol ile Avrupa ekiplerinin radarına takılan Semih Kılıçsoy için Stuttgart da teklif verdi. Fotomaç'ın haberine göre Alman ekibinin, milli futbolcu için devreye girdiği ve Beşiktaş'ın bu teklife yeni şartlar sunduğu belirtildi. Avrupa'da birçok kulübün transfer gündeminde yer alan Semih Kılıçsoy için geçtiğimiz günlerde Premier Lig'den 15 milyon euroluk teklif geldiği iddia edilmişti. Siyah Beyazlı yönetim, bu teklifi düşük olduğu gerekçesiyle geri çevirmişti. Şimdi de Semih Kılıçsoy Bundesliga'dan yeni bir talip çıktı. Alınan bilgilere göre Stuttgart'ın scout ekibi, Semih Kılıçsoy'un son 4 maçını yakından izledi. Alman ekibinin, Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy için bonuslarla birlikte 20 milyon euro bandında bir teklif sunduğu ifade edildi. Beşiktaş yönetiminin bu teklife sıcak baktığı ve bu rakamın biraz daha yükseltilmesi, sonraki satıştan da pay verilmesi şartının sözleşmeye yazılmasını istediği gelen haberler arasında.