2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan ve ilk senesinde Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta büyük payı olan Rachid Ghezzal, sezonun sona ermesiyle beraber siyah-beyazlı kulübe veda etti.
Cezayirli futbolcu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına, "Perde arkasındaki insanlar. Her şey için teşekkürler'' notunu düştü.
İŞTE GHEZZAL'IN O PAYLAŞIMI:
32 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş'ta 34 resmi maçta forma giydi.
Yıldız futbolcu bu maçlarda takımına 2 gol 5 asistlik katkı sağladı.