Rachid Ghezzal Beşiktaş'a böyle veda etti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta 4 sezon forma giydikten sonra Trendyol Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle beraber siyah-beyazlılara veda eden Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, takıma böyle veda etti. İşte detaylar...

2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan ve ilk senesinde Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta büyük payı olan Rachid Ghezzal, sezonun sona ermesiyle beraber siyah-beyazlı kulübe veda etti.

Cezayirli futbolcu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına, "Perde arkasındaki insanlar. Her şey için teşekkürler'' notunu düştü.

İŞTE GHEZZAL'IN O PAYLAŞIMI:

32 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş'ta 34 resmi maçta forma giydi.

Yıldız futbolcu bu maçlarda takımına 2 gol 5 asistlik katkı sağladı.