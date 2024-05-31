Son dakika spor haberi: Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, daha önce görüştüklerini duyurduğu Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili flaş açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta çalışmalar devam ederken bir yandan da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Daha önce Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüklerini açıklayan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe'nin Mourinho ile anlaştığı iddialarından sonra flaş bir açıklama yaptı.

İŞTE HÜSEYİN YÜCEL'İN O AÇIKLAMASI:

"MOURINHO İLE ORTAK NOKTADA BULUŞMADIK"

"Teknik direktör çalışmalarımız kapsamında Başkanımız Sayın Hasan Arat ve transfer komitemizin de bilgisi dahilinde Jose Mourinho ile temasa geçilmiş, görüşmeler olumlu yönde ilerlemiştir. Mourinho ile futbola dair birçok konuda fikir alışverişinde bulunulmuş, görüş birliğine varılmıştır. Ancak belli maddelerde ortak paydada buluşamamamız masadan kalkmamıza neden olmuştur. Mourinho ile görüşmelerimizin bir sonuca ulaşamamasının nedeni Beşiktaş'ın âli menfaatlerini her şeyin üstünde tutmamızdır."