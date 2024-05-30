Beşiktaş ile Salih Uçan anlaşmaya vardı! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş ile Salih Uçan anlaşmaya vardı! İşte sözleşme detayları

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncu, siyah-beyazlılar ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 30.05.2024- 19:36 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024- 19:55