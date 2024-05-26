BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Karar verildi! Salih Uçan ve Cenk Tosun takımda kalacak mı?
Son dakika spor haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ta gözler yaz transfer dönemine çevirildi. Siyah-beyazlı ekip gelecek sezonda kadrosunu güçlendirmek isterken, takımdaki performansı yüksek oyuncuları da tutmak istiyor. Kartal'da takımda kalacak oyuncular merak edilirken, Salih Uçan ile Cenk Tosun için karar verildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta mukaveleleri sona eren Rachid Ghezzal, Umut Meraş, Joe Worral, Utku Yuvakuran ve Gökhan İnler takımdan ayrılacak. Diğer iki isim Salih Uçan ve Cenk Tosun'un durumları ise henüz netlik kazanmadı. Bu sezon 5 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkat çeken Salih, kısa bir süre önce yönetimle rakamlar üzerine ilk görüşmeyi gerçekleştirmişti. Sabah'ın haberine göre; Başkan Hasan Arat ve ekibinin sakatlıktan döndükten sonra ortaya koyduğu futbolla beğeni toplayan, kupa finalinde de maçın adamı seçilen Salih'i takımda tutmak istediği öğrenildi. Önümüzdeki hafta tecrübeli oyuncuyla masaya oturulacağı öğrenildi. Eyüpspor'dan teklif alan Cenk Tosun ise Beşiktaş'ı bekliyor. Avrupa Şampiyonası aday kadrosuna çağırılan Cenk'in gönlü kalmaktan yana. Yönetimin, 32 yaşındaki forvetle görüşeceği gelen bilgiler arasında.