BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Karar verildi! Salih Uçan ve Cenk Tosun takımda kalacak mı?

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Karar verildi! Salih Uçan ve Cenk Tosun takımda kalacak mı?

Son dakika spor haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ta gözler yaz transfer dönemine çevirildi. Siyah-beyazlı ekip gelecek sezonda kadrosunu güçlendirmek isterken, takımdaki performansı yüksek oyuncuları da tutmak istiyor. Kartal'da takımda kalacak oyuncular merak edilirken, Salih Uçan ile Cenk Tosun için karar verildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2024- 06:40