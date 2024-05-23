Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Beşiktaş ile Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadele Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı ve Beşiktaş kupayı müzesine götüren taraf oldu.
Maç sonrası takvim.com.tr'ye konuşan Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan galibiyeti değerlendirdi.
İŞTE O ANLAR:
🗣️ Salih Uçan: Tek bir maçta her şeyi unutturduk, çok mutluyuz. 🗣️ Cenk Tosun: Taraftarlarımıza borcumuzu ödedik, onlara armağan olsun. 🗞️ Görkem Ağgündüz | @takvim— Fotomaç (@fotomac) May 23, 2024