BEŞİKTAŞ HABERLERİ...Beşiktaş'ta ilk yolcular belli oldu! İşte o isimler...
BEŞİKTAŞ HABERLERİ...Trendyol Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Beşiktaş, son hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Ligi galibiyetle bitirmeyi amaçlayan siyah-beyazlılarda Ziraat Türkiye Kupası sonrasında seri ayrılıklar başlayacak. Kara-Kartal'da kadroda düşünülmeyen 5 isme veda edilmesi kararı alındı. İşte o futbolcular...
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Yayın Tarihi: 21.05.2024- 10:31 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024- 10:32