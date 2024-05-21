Trendyol Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ta, artık tek hedef Ziraat Türkiye Kupası.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ... Beşiktaş'a talih kuşu! Arabistan'dan 2 takım...
Trendyol Süper Lig'de umduğunu bulamayan Beşiktaş gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirmişti. Önümüzdeki sezonun kadro planlamasına erken başlayan siyah beyazlılara talih kuşu kondu. Performansıyla sıkça eleştirilen isme Suudi Arabistan'dan 2 takım talip oldu. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 21.05.2024- 11:17
Taraftarlarını oldukça üzen siyah beyazlılar, önümüzdeki sezon daha rekabetçi ve iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvadı.