Beşiktaş'tan kiralık olarak Marsilya'ya transfer olan Jean Onana, silahlı saldırıya uğradı. Siyah-beyazlı takım da 24 yaşındaki futbol için geçmiş olsun mesajı yayınladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'tan kiralık olarak Marsilya'ya giden Jean Onana, silahlı saldırıya uğradı. Siyah-beyazlı ekip, 24 yaşındaki futbol için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Beşiktaş'ın Marsilya'ya kiraladığı Jean Onana'nın da içinde bulunduğu arabaya hırsızlık girişiminde bulunuldu. Başarısız olan girişimde hırsızların silahla ateş açtığı ve araçta çok fazla kurşun izi olduğu belirtildi. Bu yaşananların ardından Beşiktaş, Jean Onana için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

SİYAH-BEYAZLI EKİPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Devre arası transfer döneminde Fransa'nın Marsilya kulübüne geçici transfer olan Jean Onana'nın hırsızlık girişimi sonrasında silahlı saldırıya uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Saldırıyı yara almadan atlatan Jean Onana'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."