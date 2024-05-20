Beşiktaş'tan devre arasında Marsilya'ya kiralık olarak katılan Jean Onana, silahlı saldırıya uğradı. Kamerunlu futbolcu olaydan yara almadan kurtuldu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'tan devre arasında Marsilya'ya kiralık olarak katılan Jean Onana, silahlı saldırıya uğradı.

Europe 1'in haberine göre, Marsilya'da forma giyen Jean Onana ve Faris Moumbagna, araçlarına yönelik hırsızlık girişiminin kurbanı oldu.

Olaylar Marsilya'nın güney bölgelerinde saat 04.00 sularında yaşandı.

Suçlular arabalarını çalmayı başaramadılar ancak araca doğru ateş ettiler.

Araçta çok sayıda kurşun deliği bulundu.

İki oyuncu da olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Hırsızlar ise olay yerinden kaçtı.