Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor'u mağlup ederek Avrupa yolunda yara almak istemeyen Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Stoper takviyesi için oyuncu arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, aradığı ismi İngiltere'de buldu. İşte detaylar...

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Takvim'de yer alan habere göre kadrosuna 2 stoper takviyesi yapması beklenen Siyah-Beyazlılar'ın, Premier Lig'e veda eden Burnley'nin İsveçli savunmacısı Hjalmar Ekdal'ı gündemine aldığı öğrenildi. Beşiktaş'ın ilerleyen günlerde oyuncunun menajeri ile bir görüşme yapıp, şartlar hakkında bilgi alacağı belirlendi.

DİZ SAKATLIĞI YAŞADI

İngiliz ekibi ile 2027'ye kadar kontratı bulunan 25 yaşındaki stoperin, bir alt ligde forma giymek istememesi nedeniyle takımdan ayrılmak istediği de gelen haberler arasında. Bu sezon yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 10 maç kaçıran İsveçli stoper, 9 maçta skor katkısında bulunamadı.