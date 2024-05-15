Barış Alper Yılmaz ve Ernest Muçi aynı takıma imza atıyor! Yılın transfer operasyonu

Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Her iki takım da yeni sezonun transfer planlamalarına başlamıştı. Ancak transferde sürpriz bir iddia geldi. İki ekibin yıldız futbolcuları Barış Alper Yılmaz ve Ernest Muçi'nin, gelecek sezon aynı takımda forma giyecekleri öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Beşiktaş haberleri (GS BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.05.2024- 10:31