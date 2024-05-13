Fatih Tekke baktı olacak gibi değil ilk on bire koymadığı Efecan ve Ahmed Hassan'ı sahaya sürdü. Bu değişiklik meyvesini vermekte gecikmedi, Efecan getirdi, Hassan attı ve tabela eşitlendi. Sonuç olarak iki takım da hak ettiklerini aldılar, yani birer puan. Daha fazlasını kimse hak etmemişti. Dediğim gibi Beşiktaş'ın asıl hedefi Kupa ama ligi de böyle boşlamamak lazım. Çünkü Beşiktaş ve Trabzonspor, Başakşehir'in üzerinde kaldıkları takdirde ikisi de UEFA'yı garantiliyor. İşe biraz da bu yönden bakmakta fayda var.