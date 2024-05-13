Spor yazarları Corendon Alanyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Karşılaşma her iki tarafında karşılıklı attığı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Corendon Alanyaspor - Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar...
Trendyol Süper Lig'de 36. haftada Beşiktaş deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Rakibiyle 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 55 puanla 5. sırada haftayı tamamladı. Fotomaç Gazetesi yazarları bu karşılaşmayı flaş ifadelerle değerlendirdi.
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Asıl hedefi Ziraat Türkiye Kupası olan Beşiktaş ligi antrenman havasında oynuyor, gençlerine şans veriyor ve kalan haftaları yeni sezona hazırlanmak için kullanıyor diyebiliriz. Alanyaspor deplasmanında da Kartal'ın sakin, rahattı, "olduğu kadar, olmazsa kader" stratejisi devam etti diyebiliriz. Teknik direktör Fatih Tekke ile birlikte evinde etkileyici bir performans sergileyen Alanyaspor da rahat olduğu için mevcut şartlarda iyi pozisyonlar izleme şansı bulduk.
Direkten dönen Masuaku vuruşu, Muçi ve Onur'un gollük şutları, Alanya'nın Oğuz'la yakaladığı bir-iki pozisyon işin rengiydi. Muleka'nın, Onur'un ortasına jeneriklik bir gol attıktan sonra sakatlanıp çıkması talihsizlikti. Çünkü o moralle Muleka kalan bölümde de maçı kotaracak bir performans sergileyebilirdi.
Fatih Tekke baktı olacak gibi değil ilk on bire koymadığı Efecan ve Ahmed Hassan'ı sahaya sürdü. Bu değişiklik meyvesini vermekte gecikmedi, Efecan getirdi, Hassan attı ve tabela eşitlendi. Sonuç olarak iki takım da hak ettiklerini aldılar, yani birer puan. Daha fazlasını kimse hak etmemişti. Dediğim gibi Beşiktaş'ın asıl hedefi Kupa ama ligi de böyle boşlamamak lazım. Çünkü Beşiktaş ve Trabzonspor, Başakşehir'in üzerinde kaldıkları takdirde ikisi de UEFA'yı garantiliyor. İşe biraz da bu yönden bakmakta fayda var.
SİNAN VARDAR - İSTİKBAL ONLARDA
Ülkemizin turizm şehri cennet Antalya'da Alanyaspor ile oynayan Beşiktaş, bilhassa Semih gibi büyük kozlarından yoksun, kart cezalısı ve sakatlığı olan oyuncularının eksikliği ile müsabakaya başladı. Maçı izlerken bu senenin transfer gözdesi Alanyaspor oyuncusu Oğuz Aydın'a dikkat ediyorum. Beşiktaş altyapısından çıkan Alanyaspor kaptanı Fatih de sahanın iyilerinden biriydi. Beşiktaş'ta ilk yarı boyunca en net pozisyonunu 25. dakikada Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşla buldu ve top direkten döndü.
Alanyaspor'da daha net pozisyonlardan faydalanamadı. İkinci yarı da daha çok kısa paslarla kendi yarı sahasından çıkmaya çalışan Beşiktaş'ta özellikle Salih gösterdiği mücadele ile alkışı haketti. Hakem Kaan Numanoğlu'na ve VAR hakemi Ümit Öztürk'e ne diyeyim bilmiyorum. Neyse ki Takdir-i ilahi işliyor. Onur'un nefis asistini Muleka muhteşem bir kafa vuruşuyla gole çevirdi.
79. dakikada Alanyaspor Hassan ile golü bulup beraberliği sağlasa da Beşiktaş mücadeleyi bırakmadı. Tebrikler Serdar Topraktepe gözlerinden öperim, gençlerimiz bizim istikbalimiz. Mustafa Hekimoğlu, Fahri ve Azad'a şans vermen bu oyuncuları kazanmamız için çok önemli. Fatih Tekke ve Alanyaspor'u da tebrik etmek lazım. Oyunu çirkinleştirmeden güzel bir futbol ortaya koydular ve puanları paylaştılar. Maçın hakkı da beraberlikti. Fakat maç bittiği anda Beşiktaş altyapısından gelen 6 oyuncu sahadaydı. Bu da Beşiktaş'ın geleceği için muhteşem bir hamle.