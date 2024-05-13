Dikkat çeken yorum! "İstikbal onlarda"
Alanya'da kazanan çıkmadı!
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi?
💲1 DOLAR NE KADAR?
Aspor Keşfet
Son Dakika
"Yaşın yalnız bir sayıdan ibaret olduğunu gösteriyor" "Yaşın yalnız bir sayıdan ibaret olduğunu gösteriyor" 00:23
Dikkat çeken yorum! "İstikbal onlarda" Dikkat çeken yorum! "İstikbal onlarda" 00:11
Çarpıcı F.Bahçe sözleri! "İlk saniyeden itibaren..." Çarpıcı F.Bahçe sözleri! "İlk saniyeden itibaren..." 00:09
"Puan farkı oyunu etkiledi" "Puan farkı oyunu etkiledi" 23:48
"Gerekli olan her katkıyı sağlamaya çalışıyorum" "Gerekli olan her katkıyı sağlamaya çalışıyorum" 23:30
"Gerekli olan her katkıyı sağlamaya çalışıyorum" "Gerekli olan her katkıyı sağlamaya çalışıyorum" 23:29
Daha Eski
Toroğlu yorumladı! G.Saray'ın yediği 2. gol öncesi faul var mı? Toroğlu yorumladı! G.Saray'ın yediği 2. gol öncesi faul var mı? 23:18
Elle oynama var mı? Toroğlu o pozisyonu yorumladı! Elle oynama var mı? Toroğlu o pozisyonu yorumladı! 23:18
Muslera: Allah her şeyi biliyor! Muslera: Allah her şeyi biliyor! 23:18
F.Bahçe'de kalacak mı? İsmail Kartal'dan açıklama F.Bahçe'de kalacak mı? İsmail Kartal'dan açıklama 23:18
Buruk: Bugün çok mutlu değiliz Buruk: Bugün çok mutlu değiliz 23:18
Kadıköy'de şok! Yönetim ile taraftarlar arasında kavga çıktı Kadıköy'de şok! Yönetim ile taraftarlar arasında kavga çıktı 23:17
SON DAKİKA