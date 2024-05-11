Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, bu sabah İstanbul Ticaret Odası'nda katıldığı kahvaltı organizasyonunda sarf ettiği sözlerle ilgili bir açıklama yaptı.

Hasan Arat'ın sözleri şöyle:

"Biz burada çalışırken bazı haddini aşan açıklamalar olmuştur. Beşiktaş Jimnastik Kulübü hayır işlerinde tavsiye verebileceğiniz en son kulüptür. Benim camiam daha ilk günden yola çıkmış, yardımlarını yüklemiş, çadırlarını kurmuş, çorba ısıtmış, gece evleri beklemiş, her türlü fedakarlığı bizim evlatlarımız yapmıştır. Kalkıp da haddini bilmeden Beşiktaş'a dilini uzatanlar çok ağır taşın altında kalırlar, dikkat etsinler.