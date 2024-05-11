Beşiktaş Alanyaspor maçına hazır!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.

Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmayla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş, Alanyaspor maçı için bu akşam özel uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.