Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Almanya Ligi takımlarından Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek olan Mitchell Weiser'i gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen Mitchell Weiser için harekete geçti.

Siyah beyazlıların, haziran ayında kontratı bitecek 30 yaşındaki futbolcunun temsilcisiyle görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Yapılan görüşmenin olumlu geçtiği ve tecrübeli ismin Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

MITCHELL WEISER KİMDİR?

30 yaşındaki Alman futbolcu, Werder Bremen'de forma giymektedir. Mevcut piyasa değeri ise 6 milyon Euro'dur. Oyuncu bu sene Bundesliga'da 28 maçta forma giyerken bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 7 asist üretmiştir.