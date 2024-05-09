Hürriyet'in haberine göre; Siyah beyazlıların başkanı, Tüpraş Stadı'nda 1-0 kazanılan mücadelenin ardından soyunma odasına giderek futbolcuları tebrik ederken finale çıkma başarısı olarak tüm takıma toplam 7 milyon TL toplam prim verileceğini vaat etti.