Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.
Beşiktaş'tan final hamlesi! Hasan Arat oyuncularla görüştü ve...
Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkarken Başkan Hasan Arat'tan flaş bir hamle geldi. Mücadele sonrasında Arat, oyuncularla konuşmak için soyunma odasına gitti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Mücadeleyi siyah-beyazlılar, Ernest Muçi'nin golüyle 1-0 kazanıp finale çıkan ilk takım oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun en önemli maçlarından birine çıkan Beşiktaş, Ankaragücü karşısında hata yapmayıp adını finale yazdırırken takımın bu başarısı karşısında başkan Hasan Arat da sessiz kalmadı.