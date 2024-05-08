Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy, “Bu sezon çok istediğimiz gibi geçmedi ama önümüzde bir kupa finali var. Onu düşünüyoruz. Oraya odaklandık” dedi. Genç yıldız geleceği hakkında konuştu.

Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy, 70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki final maçına odaklandıklarını ifade eden Semih Kılıçsoy, "Bu sezon çok istediğimiz gibi geçmedi ama önümüzde bir kupa finali var. Onu düşünüyoruz. Oraya odaklandık. Kendi açımdan da iyi geçiyor. İyi bir performans verdiğimi düşünüyorum. İnşallah böyle devam edecek" şeklinde konuştu.

Transfer konusu üzerine gelen soruya ise 18 yaşındaki genç futbolcu şöyle cevap verdi:

"Ben bu konularla ilgilenmiyorum. Kulübümün çıkarları doğrultusunda, her zaman kulübüme göre hareket ediyorum."