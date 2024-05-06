Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Sergen Yalçın...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren ve başta Nuri Şahin ile Hansi Flick olmak üzere birkaç isimle temas kuran Beşiktaş'ta rota yeniden Sergen Yalçın'a döndü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Gelecek sezon takımı emanet edeceği hocayı arayan Beşiktaş, birçok isimle temasa geçmişti. Siyah-beyazlılar, son olarak Borussia Dortmund'da yardımcı antrenörlük yapan Nuri Şahin'le görüşmüştü. Başkan Hasan Arat'la yapılan toplantının ardından yönetim kurulunun görüşü de ortaya çıktı. Siyah-beyazlı yöneticilerin, Nuri Şahin ismine sıcak bakmadığı öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; bu yaşanan fikir ayrılığı sonrası Beşiktaş'ta rota bir kez daha Sergen Yalçın'a döndü. Yöneticiler, 51 yaşındaki hocanın camianın dinamiklerine hakim olduğunu dile getirdi. Fernando Santos sonrasında teknik adam konusunda hata lükslerinin kalmadığını belirten yönetim, Antalyaspor'dan ayrılacak Sergen Yalçın konusunda harekete geçecek.

'BEŞİKTAŞ'A GİTMESİ BİZİ ÜZER'

Gündemdeki Nuri Şahin'le ilgili eski takımı Antalyaspor'dan açıklama geldi. Güney ekibinin Başkanı Sinan Boztepe, "Nuri Şahin'in 'hayalim' dediği Dortmund'dan Beşiktaş'a gitmesi bizi hayal kırıklığına uğratır" ifadelerini kullandı.