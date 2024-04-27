Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşyıya geliyor.

Dev derbi öncesi Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe açıklamalarda bulundu.

İŞTE SERDAR TOPRAKTEPE'NİN AÇIKLAMALARI:

"ANTRENÖR OLARAK İLK DERBİME ÇIKIYORUM"

Futbolculuk daha kolay, burası daha zor. İlk kez antrenör olarak derbiye çıkacağım. İnşallah futbolcularımız istediklerimizi yapar ve taraftarlarımızı mutlu ederiz."

"ONUR BULUT ÜÇ HAFTADIR ARAMIZDA YOKTU"

Onur Bulut üç haftadır aramızda yoktu. Dört idman yaptı, iki tanesine anestezi ile çıktı. Necip Uysal'ın yıllardan beri sağ bek oynadığını bildiğimiz için derbide sağ bek başlamasına karar verdik."