Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibine 2-1 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İŞTE CENK TOSUN'UN AÇIKLAMALARI:

"ÇOK MUTLU DEĞİLİM"

Güzel bir gol attım ama kazanamadığınız için golün hiçbir anlamı yok! Çok mutlu değilim. Çok erken bir kırmızı kart gördük, o planlarımızı bozdu. Disiplini elden bırakmadık. 10 kişi iyi oynadık. Belki 2-2 yapabilirdik. Mağlup olduk, mutlu değiliz. Bu maçı unutacağız. her şeyimizi kupaya vermek istiyoruz. Gol attığım için mutluyum ama takım kazanmadığı zaman o golün anlamı yok!"