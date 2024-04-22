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Beşiktaş'ta Svensson gelişmesi! Sezon sonunda... Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekipten Svensson , Ankaragücü maçındaki futbolu ile sınıfı geçti. 31 yaşındaki oyuncuya performansını artırarak sürdürmesi halinde sağ bek transferinden vazgeçilebileceği aktarıldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi) Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2024- 06:40









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Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jonas Svensson geldiği günden bu yana en iyi performansını Ankaragücü maçında gösterdi. Fernando Santos, kendisi göreve gelmeden önce alınan Norveçli futbolcuyu beğenmediği için genellikle kulübede oturtmuştu. Sabah'ın haberine göre Portekizli çalıştırıcının görevden ayrılmasının ardından Svensson'a yeni bir şans doğdu. Oyuncu da bu şansı iyi değerlendirmek ve takımda kalmak istiyor.

DEĞERLENDİRME SEZON SONUNDA Ankaragücü maçında girdiği 9 ikili mücadelenin 7'sini kazanan, 3 hava topunun 2'sini alan 31 yaşındaki bek, 3 top kapma, 4 uzaklaştırma, 1 pas arası, 1 şut engelleme istatistikleriyle savunmada üzerine düşeni yaptı. Siyah-beyazlı idarecilerin ve teknik heyetin de oyuncuya kendini göstermesi için fırsat tanıdığı, performansını artırarak devam ettirmesi durumunda sağ bek transferinden vazgeçilebileceği aktarıldı. Svensson ile ilgili değerlendirme sezon bitiminde performansına göre yapılacak.