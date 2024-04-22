Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Öte yandan Beşiktaşlı eski futbolcu Serdar Kurtuluş, siyah beyazlıların yapılan antrenmanını izledi ve MKE Ankaragücü maçında takıma başarılar diledi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve oyunlarla başlayan idman, 5'e 2 ve taktiksel çalışmayla sona erdi.

Öte yandan Beşiktaşlı eski futbolcu Serdar Kurtuluş, yapılan antrenmanını izledi ve oynanacak MKE Ankaragücü maçında siyah beyazlılara başarılar diledi.

Siyah-beyazlılar deplasmandaki MKE Ankaragücü maçı için bugün saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.