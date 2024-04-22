Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve oyunlarla başlayan idman, 5'e 2 ve taktiksel çalışmayla sona erdi.
Öte yandan Beşiktaşlı eski futbolcu Serdar Kurtuluş, yapılan antrenmanını izledi ve oynanacak MKE Ankaragücü maçında siyah beyazlılara başarılar diledi.
Siyah-beyazlılar deplasmandaki MKE Ankaragücü maçı için bugün saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.