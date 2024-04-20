Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması! Sözleşmesi...

Gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlı ekip, genç oyuncu Berkay Vardar ile yolların ayrıldığını açıkladı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Teşekkürler Berkay Vardar
Profesyonel futbolcumuz Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Berkay Vardar'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Saygılarımızla.
Beşiktaş JK
Teşekkürler Berkay Vardar
Profesyonel futbolcumuz Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Berkay Vardar'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Saygılarımızla.
Beşiktaş JK pic.twitter.com/XGgEGRWavn
— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 20, 2024