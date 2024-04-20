Beşiktaş'tan ayrılık açıklaması! Sözleşmesi...

Gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlı ekip, genç oyuncu Berkay Vardar ile yolların ayrıldığını açıkladı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2024- 12:37 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024- 13:06