Son dakika spor haberi:Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik ekibin izni dahilinde kamptan ayrılan Umut Meraş'ın yerine kadroya Emrecan Terzi'nin dahil edildiği duyuruldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta maça saatler kala kadroda değişiklik yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre doğum yapmak için hastaneye kaldırılan eşinin yanında olmak için kamptan ayrılan Umut Meraş'ın yerine genç futbolcu Emrecan Terzi maç kadrosuna dahil edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Futbol A Takımımız Hakkında Bilgilendirme Futbolcumuz Umut Meraş, doğum yapmak üzere hastaneye kaldırılan eşi Merve Meraş'ın yanında olmak için teknik heyetimizin bilgisi ve izni dahilinde takımımızın MKE Ankaragücü maçı için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı kamptan ayrılmıştır. Umut Meraş'ın kamptan ayrılmasının ardından sol uyluk üst bölgesinde (adduktor) yüksek risk saptanan futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi, kendisinin talebi, teknik ekibimizin de uygun görmesiyle MKE Ankaragücü maçının kadrosuna dahil olmuştur.