Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, evinde MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçının CANLI ANLATIMI ve tüm detayları haberimizde...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 33. hafta açılış karşılaşmasında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaşyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Worrall, Emrecan, Al Musrati, Muçi, Gedson, Rashica, Ghezzal, Muleka

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Tolga, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Ankaragücü maçı 19 Nisan Cuma günü saat 20.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

KUPA ÖNCESİ PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK

Siyah-beyazlı ekip Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek istiyor. Başkan ve yöneticiler bu sezon Türkiye Kupası'nı hedef olarak görürken, teknik heyet ve futbolcular da sezonu en az bir kupayla kapatmayı hedeflemiş durumda. Hayal kırıklığı yaşanan sezonu mutlu bitirmek isteyen Beşiktaş, kupada karşılaşacağı A.Gücü'yle ilk kozlarını bu akşam ligde paylaşacak. Bugünkü maçı kazanıp rakibine karşı psikolojik üstünlük elde etmek isteyen Beşiktaş ayrıca 5 maçlık kötü gidişata da son verme niyetinde.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Süper Lig'de yaptığı 32 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 48 puan yazdırabildi. Siyah-beyazlı ekip haftaya averajla 4. sırada girdi. Oynadığı maçların 8'ini kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 11'inden yenilgiyle ayrılan A.Gücü ise 37 puanla 13. sırada yer aldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.