Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Bakhtiyor Zaynutdinov, Omar Colley, Emrecan Terzi...

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'tan flaş bir açıklama geldi. Siyah-beyazlılar, Kazak oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov, Omar Colley ve Emrecan Terzi'nin son durumları hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2024- 19:33 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024- 19:41